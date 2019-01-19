بعد نفوقهم بسبب المنخفض الجوي.. دفن الأشبال الأربعة في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنتم دفن الأشبال الأربعة، الذين قضوا، خلال المنخفض الجوي، الأخير، الذي ضرب قطاع غزة، الأسبوع الماضي.ونُثِر على قبر الأشبال الورود، في جو ملأه الحزن، لا سيما أن موتهم، جاء بعد أن أطاحت الرياح بألواح بلاستيكية، كانت تحمي قفصها خلال العاصفة الشتوية.وأضاف مالك حديقة الحيوان، أنه عثر على شبلين نافقين الخميس الماضي، بعد يوم واحد فقط من ولادتهما، في حين كان الاثنان الآخران يعانيان من صعوبات في التنفس، ولم تفلح جهود إنقاذهما بمدفأة كهربائية.وقال مالك الحديقة: إن الحيوانات الأخرى في حديقة الحيوان الخاصة في جنوب قطاع غزة، نجت من العاصفة، بينها الأسد واللبؤة وثلاثة من أشبالهما أعمارها 14 شهرًا.