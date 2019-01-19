الجبهة الشعبية تدعو لإقالة وزير الحكم المحلي

أنها صادرة من مسؤول فلسطيني، من المفترض أن لا يقع في هذه الخطيئة التي لا تغتفر احترامًا لموقعه ومسؤوليته".



وجددت الجبهة تأكيدها على "ضرورة عدم المساس بأيّ حال من الأحوال بأي موقف أو رأي تجاه قانون الضمان الاجتماعي، حتى لو كان يخالف رأي الحكومة أو جهة هنا أو هناك، فهذه القضية ما زالت بحاجة إلى حوارٍ وطني ومؤسساتي لوضع كل القضايا والملاحظات والاجتهادات والملاحظات على طاولة الحوار، بعيدًا عن لغة التهديد والتخوين التي تصاعدت خاصًة من بعض المسؤولين في السلطة.



رام الله - دنيا الوطندعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إلى إقالة وزير الحكم المحلي، حسين الأعرج، على خلفية تصريحاته المسيئة للمشاركين في الحراك العمالي، المُطالب بإسقاط قانون الضمان الاجتماعي في مدينة الخليل.وطالبت الشعبية، في تصريحٍ لها، اليوم السبت، بضرورة توقف كل أشكال التحريض والتهديد لهذا الحراك، وضمان حرية الرأي والتعبير، والحق في التظاهر السلمي".وقالت "لا يجب التساهل مع هذه التصريحات المسيئة وخصوصًا