شؤون فلسطينية

اثنين منهم "متخلفين عقلياً".. 7 أفراد يعيشون بغرفة واحدة يُناشدون الرئيس عباس

اثنين منهم "متخلفين عقلياً".. 7 أفراد يعيشون بغرفة واحدة يُناشدون الرئيس عباس
أرشيفية لاعلاقة لها بالموضوع
رام الله - دنيا الوطن
يُعاني المواطن خميس محمود الغندور (43 عاماً) من اكتئاب نفسي مزمن Major Depression بعد طفولة قاسية عاشها في كنف والدين مُنفصلين.

تزوج خميس وأنجب 5 أطفال، يعاني اثنان منهم من حالات "تخلف عقلي"، حيث تُعاني ابنته الكبرى فاطمة (16 عاماً) من تخلف عقلي، ولا زالت ترتدي "حفاظات الأطفال"، كذلك شقيقها محمد (13 عاماً)، يُعاني من نفس الحالة.

يعيش الأب في غرفة واحدة مع أطفاله الخمسة وزوجته، وبالغرفة أيضاً الغسالة والثلاجة.

ينتظر أبناءه بعضهم ليستيقظ أحدهم، فينام شقيقه بعده لعدم وجود مُتسع في الغرفة ليناموا جميعاً.

يُناشد خميس الرئيس عباس وأهل الخير والجمعيات المعنية بمُساعدته في إنقاذ حياته وأطفاله الذين يحتاجون إلى طعام وشراب وأدوية خاصة لا تتوفر لهم مجاناً، و"حفاظات".

للتواصل: 

0599849220

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