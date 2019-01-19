زعيم دولة عربية: ما المشكلة بقتل سعودي في سفارته؟

رام الله - دنيا الوطنأثار رئيس جزر القمر حالة من الغضب، بعد أن قال: إن قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده بإسطنبول شأن سعودي داخلي لا يستدعي موجة الغضب الدولي التي أعقبته.ووفق وكالة (رويترز)، فقد تساءل غزالي عثماني، في كلمة ألقاها، الخميس، في حفل تدشين مشروع لبناء طريق تموله السعودية: "ما المشكلة في اغتيال سعودي في سفارة سعودية؟"، في إشارة إلى خاشقجي.وأضاف: "أطلب منكم أن تنقلوا ذلك للعاهل (السعودي) الملك سلمان، وأن تبلغوه بألا يقلق.. كل يوم يموت المئات والمئات في جميع أنحاء العالم ولا أحد يندد بذلك".وكان السفير السعودي حمد بن محمد الهاجري، حاضرًا في الحفل ولم يعقب على تصريحات عثماني، لكن فرع الاتحاد الدولي للصحافة الفرانكفونية في جزر القمر قال: إنه شعر بالاستياء من التصريحات.وأضاف الاتحاد في بيان: "يطلب صحفيو جزر القمر رسمياً من رئيس الدولة، سحب هذه التصريحات التي لم تصدم الصحفيين فحسب، بل والرأي العام كذلك".