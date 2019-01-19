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الكشف عن مخطط لاغتيال بوتين

الكشف عن مخطط لاغتيال بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وسائل إعلام روسية، عن محاولة اغتيال للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خطط لها تنظيم الدولة.

وقالت صحيفة (فزغلياد) روسية: إن جهاز الأمن الصربي، اعتقل مواطناً محلياً قيل إنه ينتمي لتنظيم الدولة، وخطط لاغتيال بوتين خلال زيارته صربيا الخميس الماضي.

وأفادت الصحيفة الروسية، أن "جهاز الأمن الصربي، أعلن عشية زيارة بوتين الرسمية للبلاد عن اعتقال شاب محلي، يدعى أرمين عليباشيتش (21 عاماً) في مدينة نوفي بازار (جنوب غرب)".

وأضافت أن "الشاب كان يعد لمحاولة اغتيال الرئيس الروسي"، حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم).

ونقلت الصحيفة عن وكالة مكافحة التجسس والشرطة الصربية قولها: إن الشاب "وهابي الفكر، وينتمي إلى الفرع المحلي لتنظيم الدولة".

وأشارت إلى أنه تم العثور على "بندقية ذات عيار صغير مزودة بمنظار، ومحركات أقراص محمولة على الكمبيوتر داخل حقيبته، إضافة إلى حمله سكين صيد تحت حزام"، حسب المصدر ذاته.

وبحسب الصحيفة الروسية، ينتمي "أرمين" إلى خلية محلية متطرفة، تحاول منذ زمن طويل الارتباط بتنظيم الدولة.

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