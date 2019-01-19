الإذاعة الإسرائيلية: استمرار التحقيق في الفضيحة الجنسية لجهاز القضاء





وهذا هو ثاني تحقيق يتم مع السيدتين، وفق ما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة.





وكانت المحكمة، قررت أول أمس الأربعاء إخضاع الاثنتين للإقامة الجبرية لمدة خمسة أيام.



وكانت الشرطة، قد حققت أمس ولأكثر من عشر ساعات مع رئيس نقابة المحامين المستقيل، إيفي نافيه المشتبه فيه الرئيسي في هذه القضية.



ويشتبه بنافيه بإقامة علاقة جنسية مع قاضية لقاء تعيينها في منصبها، وأيضا مع زوجة قاض في محكمة الصلح مقابل ترقيته إلى المحكمة المركزية.



وأعلنت الشرطة أن التحقيق في هذا الملف، بدأ عقب ورود معلومات إليها قبل حوالي أسبوعين، تتعلق بتعيين قاضية في محكمة صلح قبل عدة سنوات، ومحاولة باءت بالفشل لترقية قاض في محكمة صلح ليتم تعيينه في محكمة مركزية.



ويشار إلى أن وزيرة العدل اييليت شاكيد، نفت يوم أول أمس الأنباء التي تحدث عن استدعائها إلى وحدة "لاهاف 433" للإدلاء بإفادة في هذه القضية.





ورفضت الإجابة على أسئلة صحفيين، واكتفت بالقول إن هذا يوم عاصف بالنسبة إليها كوزيرة للعدل وكامرأة.

رام الله - دنيا الوطنقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة، مساء أمس: إن الشرطة أخذت إفادة من المحامية المتدربة، المتشبه فيها بإقامة علاقة جنسية مع نقيب المحامين المستقيل إيفي نافيه، مقابل مساعدتها على اجتياز امتحان مزاولة المهنة.كما حققت وحدة "لاهاف 433" الشرطية منذ ساعات صباح الجمعة، مع قاضية في محكمة الصلح ومحامية بشبهة ضلوعهما في الفضيحة التي تهز الجهاز القضائي حالياً، والخاصة بتعيين قضاة مقابل الجنس.