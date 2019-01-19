على الحدود مع غزة: إسرائيل تدّعي اعتقال شابٍ ينتمي لحركة حماس





وأضافت الإذاعة: أن الشاب كان تحت مراقبة قوات الأمن الإسرائيلي، وأنه بعد اجتيازه السياج الأمني، سلّم نفسه للجنود الذين وصلوا إلى المكان.





وكان موقع 0404 الإسرائيلي، نشر صورة للملابس التي كان يرتديها المواطن الفلسطيني، مدعية أنه كان يرتدي زي الجيش الإسرائيلي.

رام الله - دنيا الوطنادّعت مصادر إسرائيلية في وقت متأخر من يوم الجمعة: أن الفلسطيني الذي اٌعتقلته قوات الاحتلال أمس، إثر اجتيازه الحدود مع القطاع، ينتمي لحركة حماس.ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة عن المتحدث باسم الجيش: إنه بعد التحقيقات الأولية معه، تبيّن أن هذا الشخص "نشيط" في حركة حماس، وفق زعمه.