الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد البرودة





درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:



المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 12-6 14-8 15-6 بيت لحم 12-6 14-8 15-6 رام الله والبيرة 11-5 13-7 14-5 طولكرم 16-7 18-9 18-8 نابلس 14-7 16-9 17-7 قلقيلية 16-7 18-9 18-8 جنين 16-6 17-9 18-8 سلفيت 12-6 14-8 15-6 طوباس 16-6 17-9 18-8 روابي 14-7 16-9 17-7 الخليل 11-5 13-7 14-5 غزه 17-8 19-10 19-9 أريحا 21-9 22-11 23-10 خانيونس 17-8 19-10 19-9 الأغوار الشمالية 19-7 19-9 21-8 رفح 16-7 18-9 18-8 الثلاثاء 22-1-2019: يكون الجو صافياً بوجه عام، ولا يطرأ تغير يُذكر على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً، خاصة في ساعات الليل والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد البرودة إلى بارد، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً وشديدة البرودة، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.الأحد 20-1-2019: يكون الجو غائما جزئياً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً، خاصة في ساعات الليل والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.الاثنين 21-1-2019: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً، خاصة في ساعات الليل والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.