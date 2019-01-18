الخارجية الفلسطينية: نُدين الهجوم الإسرائيلي على "مهاتير محمد"

رام الله - دنيا الوطندانت وزارة الخارجية الفلسطينية، بشدة، الهجوم الإسرائيلي غير المبرر، والاتهامات الملفقة ضد مملكة ماليزيا ورئيس وزرائها مهاتير محمد، واعتبرته اعتداء سافرا على مملكة ماليزيا الصديقة، وتدخلا في شؤونها الداخلية وقراراتها السيادية.وحيت الوزارة في بيان لها، مواقف ماليزيا الشجاعة والداعمة لحقوق شعبنا الفلسطيني في المحافل كافة.وقالت "إننا إذ تفتخر بالعلاقات التاريخية الأخوية التي تربط بلدينا قيادة وحكومة وشعبًا، فإننا نؤكد وقوف دولة فلسطين إلى جانب ماليزيا في وجه هذا الاعتداء الإسرائيلي الغاشم، خاصة وأن إسرائيل كقوة احتلال، غارقة في انتهاكاتها الجسيمة للشرعية الدولية وقراراتها ومبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي، وهي دولة احتلال وفصل عنصري بامتياز".