محافظ الخليل يُعلق على تصريحات وزير الحكم المحلي

رام الله - دنيا الوطنأكد اللواء جبرين البكري، محافظ الخليل، أن قيادة الحراك العمالي في محافظه الخليل هي من مكونات الطبقة العاملة وتمارس نشاطاتها الاحتجاجية، وتعبر عن موقفها وفق الأصول والقانون، داعيًا وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، اذا ما كان يقصد الإشارة إلى أي شخص، فعليه أن يذكر اسمه.وكان وزير الحكم المحلي حسين الاعرج، قد اتهم في مقطع فيديو، بعض قادة الحراك العمالي بأنهم يسكنون في مستوطنة "كريات أربع"، ما أدى إلى حدوث أزمة بسبب هذا التصريح.وشدد البكري، على مواقف قيادة الحراك الوطنية، وحرصهم على مصالح العمال، وأن مطالبهم ستكون قيد البحث والدراسة وفق المصلحة العليا للوطن والمواطن الفلسطيني، موضحاً أهمية الحفاظ على السلم الأهلي والمجتمعي، وبأن العدالة وسيادة القانون تحفظ حقوق الجميع بلا تمييز، وهي الجهة الوحيدة المخولة بالحفاظ على الأمن والأمان وحماية مقدرات شعبنا الفلسطيني.وأضاف: أن طبقة العمال هم الجهة الداعمة للاقتصاد الوطني الفلسطيني، وأن أي موقف صدر عن أي جهة أو شخص هو يعبر عن مواقف شخصية وكل سيتحمل نتائج ذلك، وإذا كان وزير الحكم المحلي، حسين الأعرج، يقصد الإشارة إلى أي شخص عليه أن يذكر اسمه.وطالب البكري، أبناء الشعب الفلسطيني، بالتمسك بالقيم الاجتماعية والأخلاقية، وعدم الانجرار خلف أية فتنة قد تؤثر على انحراف البوصلة الوطنية عن إنجاز المشروع الوطني الفلسطيني.وقال: إن على الجميع ضبط النفس والتحلي بالمسؤوليات، ونحن أحوج ما نكون فيه للخلاص من الاحتلال، ودعم القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، والذي يخوض معارك دبلوماسية وإنجازات على الصعيد الدولي، وفي الوقت ذاته الاحتلال يمعن في جرائمه ضد أبناء الشعب الفلسطيني وتتزايد وتيرة انتهاكات كافة حقوقنا المشروعة، وعلينا توحيد جهودنا والالتفاف حول الهدف السامي حتى تحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.