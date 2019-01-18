شؤون فلسطينية

محافظ الخليل يُعلق على تصريحات وزير الحكم المحلي

محافظ الخليل يُعلق على تصريحات وزير الحكم المحلي
جبرين البكري
رام الله - دنيا الوطن
أكد اللواء جبرين البكري، محافظ الخليل، أن قيادة الحراك العمالي في محافظه الخليل هي من مكونات الطبقة العاملة وتمارس نشاطاتها الاحتجاجية، وتعبر عن موقفها وفق الأصول والقانون، داعيًا وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، اذا ما كان يقصد الإشارة إلى أي شخص، فعليه أن يذكر اسمه.

وكان وزير الحكم المحلي حسين الاعرج، قد اتهم في مقطع فيديو، بعض قادة الحراك العمالي بأنهم يسكنون في مستوطنة "كريات أربع"، ما أدى إلى حدوث أزمة بسبب هذا التصريح.

 وشدد البكري، على مواقف قيادة الحراك الوطنية، وحرصهم على مصالح العمال، وأن مطالبهم ستكون قيد البحث والدراسة وفق المصلحة العليا للوطن والمواطن الفلسطيني، موضحاً أهمية الحفاظ على السلم الأهلي والمجتمعي، وبأن العدالة وسيادة القانون تحفظ حقوق الجميع بلا تمييز، وهي الجهة الوحيدة المخولة بالحفاظ على الأمن والأمان وحماية مقدرات شعبنا الفلسطيني.

 وأضاف: أن طبقة العمال هم الجهة الداعمة للاقتصاد الوطني الفلسطيني، وأن أي موقف صدر عن أي جهة أو شخص هو يعبر عن مواقف شخصية وكل سيتحمل نتائج ذلك، وإذا كان وزير الحكم المحلي، حسين الأعرج، يقصد الإشارة إلى أي شخص عليه أن يذكر اسمه.

وطالب البكري، أبناء الشعب الفلسطيني، بالتمسك بالقيم الاجتماعية والأخلاقية، وعدم الانجرار خلف أية فتنة قد تؤثر على انحراف البوصلة الوطنية عن إنجاز المشروع الوطني الفلسطيني.

وقال: إن على الجميع ضبط النفس والتحلي بالمسؤوليات، ونحن أحوج ما نكون فيه للخلاص من الاحتلال، ودعم القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، والذي يخوض معارك دبلوماسية وإنجازات على الصعيد الدولي، وفي الوقت ذاته الاحتلال يمعن في جرائمه ضد أبناء الشعب الفلسطيني وتتزايد وتيرة انتهاكات كافة حقوقنا المشروعة، وعلينا توحيد جهودنا والالتفاف حول الهدف السامي حتى تحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

أخبار ذات صلة

المالكي يطلع نظيره اللبناني على آخر المستجدات

المالكي يطلع نظيره اللبناني على آخر المستجدات

المالكي يترأس الاجتماع التحضيري للقمة العربية التنموية في بيروت

المالكي يترأس الاجتماع التحضيري للقمة العربية التنموية في بيروت

الخارجية الفلسطينية: نُدين الهجوم الإسرائيلي على &#34;مهاتير محمد&#34;

الخارجية الفلسطينية: نُدين الهجوم الإسرائيلي على "مهاتير محمد"

أوروغواي تصدر طابعًا بريديًا تخليدًا لاعترافها بدولة فلسطين

أوروغواي تصدر طابعًا بريديًا تخليدًا لاعترافها بدولة فلسطين

بعد تصريحات &#34;كريات أربع&#34;.. فتح: نطالب باقالة الوزير &#34;الأعرج&#34; وممنوع عليه دخول الخليل

بعد تصريحات "كريات أربع".. فتح: نطالب باقالة الوزير "الأعرج" وممنوع عليه دخول الخليل

قيادي في حماس: اتصالاتنا بالجانب المصري لم تتوقف أبدًا

قيادي في حماس: اتصالاتنا بالجانب المصري لم تتوقف أبدًا

الصحة بغزة: الساعات المقبلة حاسمة في عمل 5 مستشفيات في القطاع

الصحة بغزة: الساعات المقبلة حاسمة في عمل 5 مستشفيات في القطاع

الحكومة الفلسطينية: الحفريات الإسرائيلية في القدس نتاج الحقبة الاستعمارية المقبورة

الحكومة الفلسطينية: الحفريات الإسرائيلية في القدس نتاج الحقبة الاستعمارية المقبورة

التعليقات

الدنيا حكايات

الحمد الله يتصدى لاتفاقية باريس

الحمد الله يتصدى لاتفاقية باريس

شؤون فلسطينية

المالكي يترأس الاجتماع التحضيري للقمة العربية التنموية في بيروت

المالكي يترأس الاجتماع التحضيري للقمة العربية التنموية في بيروت

الخارجية الفلسطينية: نُدين الهجوم الإسرائيلي على &#34;مهاتير محمد&#34;

الخارجية الفلسطينية: نُدين الهجوم الإسرائيلي على "مهاتير محمد"

محافظ الخليل يُعلق على تصريحات وزير الحكم المحلي

محافظ الخليل يُعلق على تصريحات وزير الحكم المحلي

أوروغواي تصدر طابعًا بريديًا تخليدًا لاعترافها بدولة فلسطين

أوروغواي تصدر طابعًا بريديًا تخليدًا لاعترافها بدولة فلسطين

مصرع مواطن إثر انقلاب جرار زراعي في بلدة يعبد

مصرع مواطن إثر انقلاب جرار زراعي في بلدة يعبد

رسالة من الجبهة الديمقراطية الى رئيس &#34;قمة التنمية الإقتصادية الرابعة&#34; في بيروت

رسالة من الجبهة الديمقراطية الى رئيس "قمة التنمية الإقتصادية الرابعة" في بيروت

تعديل على ساعات عمل معبر الكرامة ليومي السبت والأحد

تعديل على ساعات عمل معبر الكرامة ليومي السبت والأحد

الخضري: الغاء جميع المساعدات الأمريكية سيمس قطاعات اقتصادية وإنسانية

الخضري: الغاء جميع المساعدات الأمريكية سيمس قطاعات اقتصادية وإنسانية

منوعات

وفاة &#34;سعيد عبد الغني&#34; أشيك شرير في السينما المصرية

وفاة "سعيد عبد الغني" أشيك شرير في السينما المصرية

طلب منها الاعتزال فطلبت الطلاق.. صورة نادرة تجمع نيللي بزوجها الثاني الملحن الشهير

طلب منها الاعتزال فطلبت الطلاق.. صورة نادرة تجمع نيللي بزوجها الثاني الملحن الشهير

شاهد أول صورة لشقيق سعد لمجرد الوحيد

شاهد أول صورة لشقيق سعد لمجرد الوحيد

ابنة زين العابدين بن علي تعقد قرانها على مطرب شهير وترتدي فستان &#34;رانيا يوسف&#34;

ابنة زين العابدين بن علي تعقد قرانها على مطرب شهير وترتدي فستان "رانيا يوسف"

من هي الحسناء المغربية التي خطفت الأنظار في مدرجات المنتخب العراقي بكأس آسيا؟

من هي الحسناء المغربية التي خطفت الأنظار في مدرجات المنتخب العراقي بكأس آسيا؟

&#34;تحدي الـ 10 سنوات&#34; يفضح مريم حسين

"تحدي الـ 10 سنوات" يفضح مريم حسين

حكم قضائي بحبس أحمد عبدالله لاعتدائه على زوجته سارة نخلة‎.. والأخيرة: &#34;انضربت كتير وسكتت&#34;

حكم قضائي بحبس أحمد عبدالله لاعتدائه على زوجته سارة نخلة‎.. والأخيرة: "انضربت كتير وسكتت"

واجهته بارتداء &#34;كوتشات خفيفة&#34;.. سما المصري تكشف معاناتها مع التحرش

واجهته بارتداء "كوتشات خفيفة".. سما المصري تكشف معاناتها مع التحرش

ماريا كاري تتعرض للابتزاز من مساعدتها السابقة بعدما صوّرتها في أوضاع &#34;مُحرجة&#34;

ماريا كاري تتعرض للابتزاز من مساعدتها السابقة بعدما صوّرتها في أوضاع "مُحرجة"

منع المطرب السوري سامو زين من الغناء في مصر بسبب &#34;همجيته&#34;

منع المطرب السوري سامو زين من الغناء في مصر بسبب "همجيته"

عربي

العثور على جثة فتاة أردنية في اسطنبول

العثور على جثة فتاة أردنية في اسطنبول

السعودية: قيادتنا خط أحمر

السعودية: قيادتنا خط أحمر

الجامعة العربية: عودة سوريا للجامعة حتمية

الجامعة العربية: عودة سوريا للجامعة حتمية

الأردن تدين نصب الاحتلال أعمدة خشبية وهياكل معدنية بالقرب من حائط البراق

الأردن تدين نصب الاحتلال أعمدة خشبية وهياكل معدنية بالقرب من حائط البراق