بعد تصريحات "كريات أربع".. فتح: نطالب باقالة الوزير "الأعرج" وممنوع عليه دخول الخليل

شاهد: تصريحات الوزير حسين الأعرج



بيان حركة فتح

رام الله - دنيا الوطنطالبت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) "إقليم وسط الخليل"، بتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة وإقالة وزير الحكم المحلي، حسين الأعرج، مبينة أنه ممنوع على الوزير دخول المدينة.وكان وزير الحكم المحلي حسين الاعرج، قد اتهم في مقطع فيديو، بعض قادة الحراك العمالي بأنهم يسكنون في مستوطنة "كريات أربع".وقالت حركة فتح في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن التطاول على أبناء الشعب الفلسطيني مرفوض، معتبرة أن شريحة العمال هي رمز للثورة الفلسطينية، وشريحة أصيلة ومهمة في أي مجتمع متحضر في العالم.وأضافت الحركة، في بيانها "إن ثقتنا بدولة رئيس الوزراء عالية جدا، وننتظر منه قرارات محاسبة وإقالة لأي مسؤول مهما على شأنه يتطاول على أبناء شعبه، فالجميع أمام القانون متساوين.وشددت فتح، على أنه "لن يتم التعامل مع وزير الحكم المحلي في اي أمر إداري يتعلق بالخليل".ودعت، جميع مؤسسات المجتمع المحلي بعدم التعامل مع الوزير الأعرج؛ "حتى صدور قرار اقالته من منصبه"، مؤكدة أن "شخص وزير الحكم المحلي غير مرحب به في خليل الرحمن، ويمنع عليه دخولها".