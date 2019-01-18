شؤون فلسطينية

قيادي في حماس: اتصالاتنا بالجانب المصري لم تتوقف أبدًا

قيادي في حماس: اتصالاتنا بالجانب المصري لم تتوقف أبدًا
رام الله - دنيا الوطن
أكد إسماعيل رضوان، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن الاتصالات ما بين حركته، والجانب المصري، لم تتوقف، مشيرًا إلى أن هنالك زيارات متبادلة تتم في كل فترة، من أجل تمتين العلاقات الثنائية.

وقال رضوان، في تصريح تلفزيوني مقتضب، عبر قناة (الغد): إن حماس، تتواصل مع مصر، بهدف التخفيف عن الشعب الفلسطيني، في قطاع غزة، وبهدف وضع الجانب المصري، بصورة كافة التطورات على الساحة الفلسطينية.

 

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