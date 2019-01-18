الصحة بغزة: الساعات المقبلة حاسمة في عمل 5 مستشفيات في القطاع

رام الله - دنيا الوطنأكد أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، أن الساعات القليلة المقبلة، ستكون حاسمة في عمل خمسة مستشفيات في القطاع، وذلك في أعقاب توقف خدمات مستشفى بيت حانون.وقال القدرة في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن الساعات المقبلة حاسمة في عمل مستشفى النصر للأطفال، ومستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال، وأيضًا مستشفيات العيون، والطب النفسي، وأبو يوسف النجار، بعدما توقفت خدمات مستشفى بيت حانون.وأضاف: "عند توقف المولدات الكهربائية في تلك المستشفيات؛ جراء أزمة الوقود الحادية، فإن مئات المرضى، سيكونوا أمام مصير مجهول".وطالب المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، جميع المؤسسات الانسانية والاغاثية بالعمل الفوري؛ لإنقاذ اروح المرضى في قطاع غزة قبل وقوع الكارثة، وفق تعبيره.