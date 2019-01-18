الحكومة الفلسطينية: الحفريات الإسرائيلية في القدس نتاج الحقبة الاستعمارية المقبورة

أكدت الحكومة الفلسطينية، أن كل ما يُقدم عليه الاحتلال الإسرائيلي في كامل مدينة القُدس هو باطل ويُعتبر عدواناً على الشعب الفلسطيني والأمة العربية وعلى العقيدة الإسلامية والمسيحية.وحمل المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود، حكومة الاحتلال المسؤولية عن المحاولات والأوهام المحمومة للمساس بالوضع الحقيقي والوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى، والتي كان آخرها نصب آلات بناء وترميم كالأعمدة الخشبية والمعدنية المعروفة بــ(السقايل) في الواجهة الغربية للمسجد الأقصى، إضافة لمواصلة أعمال الحفريات تحت أساسات المسجد.وأوضح المحمود، أن “تلك الحفريات نتاج الحقبة الاستعمارية المقبورة، وهي تحقيق للرؤى الاستشراقية الاستعلائية الظالمة التي استهدفت بلادنا ومقدساتنا وحاولت تغيير وتشويه التاريخ الحقيقي واختلاق تاريخ مزيف يخدم الاستعمار والاحتلال”.حذّرت المحمود، من استمرار الاعتداءات الاحتلالية الإسرائيلية على عاصمتنا القدس العربية المحتلة وعلى المسجد الأقصى المبارك.وشدد المتحدث باسم الحكومة، على أن التاريخ الحقيقي وكافة القوانين والشرائع الدولية تبين بأن المسجد الأقصى المبارك بمساحته البالغة 144 دونماً والمحاطة بالأسوار، وأن كل ما يتصل بالأسوار من الخارج أيضاً يشكل كامل المسجد المبارك، الذي يقع في البلدة القديمة من مدينة القدس العربية المحتلة، وبالتالي فإن كل ما يقدم عليه الاحتلال في كامل مدينة القدس هو باطل ويعتبر عدواناً على شعبنا وعلى امتنا العربية وعلى عقيدتنا الإسلامية والمسيحية.وذكّر أن 138 دولة تعترف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس العربية على كامل حدود الرابع من حزيران 1967.وجدد المحمود مطالبة الحكومة بتدخل عالمي عاجل وتحرك عربي إسلامي فاعل، لتطبيق القوانين والشرائع الدولية ووقف الاعتداءات الاحتلالية على المسجد الاقصى والمقدسات الاسلامية والمسيحية.