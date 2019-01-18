شؤون فلسطينية

ما مصير أموال المنحة القطرية؟

ما مصير أموال المنحة القطرية؟
رام الله - دنيا الوطن
واصلت وسائل الإعلام الإسرائيلي، تناول أخبار المنحة القطرية، فيما لا يبدو، أن هنالك خبرًا واضحًا وصريحًا، حول موعد إدخال الأموال القطرية إلى قطاع غزة، خلال الأسبوع المقبل.

ونرصد لكم في "دنيا الوطن"، أبرز تباينات وسائل الإعلام الإسرائيلي، في قضية الأموال القطرية، حيث قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت): إن الحكومة الإسرائيلية، ستعمل على نقل أموال المنحة القطرية الى موظفي غزة، خلال الأيام المقبلة. 

بدورها، قالت مصادر مقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وفق ما نقل موقع (حدشوت 24): سيواصل نتنياهو تجميد إدخال الأموال القطرية إلى قطاع غزة، خلال الأسبوع.

إلى ذلك، قال مسؤول سياسي كبير، لصحيفة (هآرتس): إن كل خطوة يتخذها نتنياهو في هذا الوقت تقاس وفق مصلحته الانتخابية، لذا فإن تمرير الأموال القطرية لا يفيده في الوقت الحالي وسيحاول ابتزاز حركة حماس.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي: الفشل في تحويل الأموال سيسمح لحماس باستخدام البالونات والطائرات الورقية الحارقة مرة أخرى، وإرسال عناصر لاقتحام وتدمير السياج وبالطبع هذه الإجراءات تزيد من التوتر، وفق تعبيره.

يأتي ذلك، بعد أن بقي مصير تحويل مبلغ الـ15 مليون دولار، "هي منحة الشهر الثالث من أصل ثلاثة شهور، ليس معلومًا"، حيث قالت حركة حماس: إن حكومة نتنياهو، تُماطل في ادخال المنحة المالية، بينما قال عدد نواب الكنيست الإسرائيلي، إن حكومة نتنياهو لن تُرسل الأموال.

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