شؤون فلسطينية

غرق شاب ونجاة 35 فلسطينيًا من قطاع غزة قبالة السواحل اليونانية

غرق شاب ونجاة 35 فلسطينيًا من قطاع غزة قبالة السواحل اليونانية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت مجموعة الانقاذ الموحد للأغاثة الانسانية، وفاة شاب فلسطيني، من قطاع غزة، إثر غرقه قبالة السواحل اليونانية.

وأكدت صفحة (مجموعة الانقاذ الموحد للأغاثة الانسانية)، عبر موقع (فيسبوك)، أن الشاب الفلسطيني، حسام أبو سيدو، قد توفي، وتم انتشال جثته اليوم من لبحر من قبل غواصين وتم نقله الى مشفى في جزيرة ليروس.

وأضافت المجموعة الانقاذية، أن الحادثة وقعت صباح اليوم، إثر ارتطام القارب الذي كان يتواجد به الشاب أبو سيدو، وعدد آخر من المهاجرين الفلسطينيين، بصخور ما أدى لوقوع إصابات كثيرة في المكان.

وأوضحت المجموعة، أنه تم ابلاغ الخفر اليوناني بالحادثة، وتم إرسال طائرة وقوارب انقاذ وغواصين للبحث عن المفقود وفي الصباح تم ارسال للمهاجرين التمر والماء والبطانيات وفي الساعة 2:30 بتوقيت تركيا تم نقلهم الى ليروس.

 

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