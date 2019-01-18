دولي

المدعي العام الإسرائيلي يقرر تقديم لائحة اتهام بالرشوة ضد نتنياهو في القضية (4000)

المدعي العام الإسرائيلي يقرر تقديم لائحة اتهام بالرشوة ضد نتنياهو في القضية (4000)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته سارة
رام الله - دنيا الوطن
نقلت القناة 12 الإسرائيلية، عن مصدر قانوني في القضاء الإسرائيلي، قوله: إن المدعي العام أفيخاي ماندلبليت قرر تقديم لائحة اتهام بالرشوة ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القضية 4000.

ويمثل هذا التصريح، وضعًا ليس مُريحًا، لنتنياهو، الذي يستعد لخوض الانتخابات، حيث أنه رغم تقديم موعد الانتخابات في نيسان/ أبريل المقبل، إلا أنه اذا ما تم تقديم لائحة الاتهام ستؤثر سلبًا، على نتنياهو، وعلى أسهم فوزه بتلك الانتخابات، رغم أن الترشيحات لا تزال في صالحه.

وفي نهاية العام الماضي، أوصت الشرطة وسلطة الأوراق المالية، في إسرائيل، بمحاكمة نتنياهو، وزوجته سارة، بشبهة الفساد والحصول على الرشوة في "قضية بيزك – واللا"، المعروفة أيضا باسم "القضية 4000".

وأتت التوصيات بعد أن طلب المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، قبل أيام، إجراء استكمالات للتحقيق في هذه القضية، جرى خلالها التحقيق مرة أخرى مع رجل الأعمال شاؤول ألوفيتش، المالك السابق لشركة الاتصالات الهاتفية الأرضية "بيزك" وموقع "واللا" الإلكتروني. 

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