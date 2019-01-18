هيئة مسيرات العودة تُحذر الاحتلال: استمرار سياسة التسويف سيفتح الباب أمام تصعيد جديد

رام الله - دنيا الوطنحذرت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، اليوم الجمعة، الاحتلال من مواصلة المراوغة في رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والمماطلة في تنفيذ التفاهمات التي رعتها مصر.وقالت الهيئة في بيانها الختامي للجمعة الـ43 من مسيرات العودة والتي حملت عنوان (الوحدة طريق الانتصار)، "إن استمرار الاحتلال في سياسة التسويف والابتزاز يعني صب الزيت على النار، وفتح الباب واسعًا أمام تصعيد جديد".ودعت الهيئة، جماهير الشعب الفلسطيني، إلى المشاركة في فعاليات الجمعة المقبلة، لمسيرات العودة شرق قطاع غزة، موضحة أنها ستكون تحت شعار (جريمة الحصار مؤامرة لن تمر).