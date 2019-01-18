تعديل على ساعات عمل معبر الكرامة ليومي السبت والأحد

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الشرطة اليوم عن التعديلات في ساعات العمل على معبر الكرامة ليومي السبت والأحد المقبلين.وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن المعبر يعمل يوم السبت، كالمعتاد من الساعة السابعة والنصف صباحاً حتى الساعة العاشرة والنصف صباحاً، في كلا الاتجاهين، ويستمر دخول المعتمرين القادمين إلى أرض الوطن حتى ساعات المساء.أما يوم الأحد، يعمل المعبر من الساعة السابعة والنصف صباحاً، حتى الساعة التاسعة والنصف مساءً أمام حركة المغادرين، ويستمر العمل في قسم الدخول لإدخال المواطنين والمعتمرين القادمين إلى أرض الوطن لمدة 24 ساعة متواصلة.