فلسطين على موعد مع ظاهرة كونية الأسبوع المقبل

رام الله - دنيا الوطنستكون فلسطين والمنطقة العربية على موعد فجر الاثنين المقبل، مع ظاهرة فلكية كونية جميلة، وهي خسوف جزئي للقمر ، وسيكون الأول خلال العام الجاري.يستمر الخسوف الجزئي في سماء فلسطين لمدة ساعة و8 دقائق، حيث سيبدأ في تمام الساعة 05:33:54 دقيقة فجراً بالتوقيت المحلي لفلسطين، وذلك ببداية زحف ظل الأرض على شكل سواد في الطرف الشمالي الشرقي من قرص القمر، ويستمر حتى الساعة 06:38:54 دقيقة ، حيث يصل الخسوف الجزئي إلى ذروته قبل أن يبدأ الخسوف الكلي، ولكن بسبب هبوط القمر تحت الأفق لن يتمكن سكان فلسطين من مشاهدته كلياً، بحسب موقع صحيفة (تواصل) السعودية.ويشرق القمر يوم الأحد في مدينة القدس في تمام الساعة 04:17 مساءً، ويغرب القمر فجر الاثنين في تمام الساعة 06:41 دقيقة، وسيلاحظ الجميع أن القمر سيكون في الفترة ما بين الساعة 04:36 دقيقة والساعة 05:33 من فجر الاثنين بلمعان أقل من المعتاد، وذلك لأنه سيكون في مرحلة الخسوف شبة الظل التي تسبق مرحلة الخسوف الجزئي، ويمكن مشاهدة الخسوف بسهولة بالعين المجرة دون استخدام معدات فلكية.وخسوف القمر من الظواهر الفلكية الطبيعية، وتحدث عندما يدخل القمر أثناء دورانه ظل الأرض، ولا تحدث هذه الظاهرة إلا عندما يكون القمر في طور الاكتمال أو البدر، حيث تكون الأرض على خط واحد بين الشمس والقمر، وليس للخسوف أي تأثير على الإنسان كما يثار في مواقع التواصل الاجتماعي حيث يدعي البعض أن له تأثيرا على الحظ أو العلاج.وسيُرى الخسوف في سماء غرب أسيا وأوروبا وأفريقيا وأمريكا الشمالية والجنوبية والقطب الشمالي بنسب متفاوتة ما بين الجزئي والكلي