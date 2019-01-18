قناة إسرائيلية: هدار غولدن حي ولم يمُت

رام الله - دنيا الوطنأكدت القناة الثانية الإسرائيلية، أن الجندي الإسرائيلي المُحتجز لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة هدار غولدن، لا يزال على قيد الحياة، وليس جثة كما يعتقد القادة في إسرائيل.وقالت القناة الإسرائيلية، وفق ما نقل عنها موقع (عربي 21): إن عناصر كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس ، أخلوا غولدن من فتحة نفق بواسطة سيارة إسعاف، ومن ثم جرى إدخاله إلى مستشفى أبو يوسف النجار في رفح جنوبي قطاع غزة.ووفق المعلومات التي أوردتها القناة، فقد جاءت استنادًا إلى تصريح من ضابط بجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك).يذكر، أن كتائب القسام، لم تعلن ولا في أي مرة، عن حالة الجنود المحتجزين لديها، والذي تم احتجازهم خلال وبعد حرب 2014 في قطاع غزة، في حين أن الأوساط الحكومية والعسكرية الإسرائيلية، تُشير في بياناتها أن جنودهم قتلوا في الحرب.