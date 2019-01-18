شؤون فلسطينية

قناة إسرائيلية: هدار غولدن حي ولم يمُت

قناة إسرائيلية: هدار غولدن حي ولم يمُت
رام الله - دنيا الوطن
أكدت القناة الثانية الإسرائيلية، أن الجندي الإسرائيلي المُحتجز لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة هدار غولدن، لا يزال على قيد الحياة، وليس جثة كما يعتقد القادة في إسرائيل.

وقالت القناة الإسرائيلية، وفق ما نقل عنها موقع (عربي 21): إن عناصر كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس ، أخلوا غولدن من فتحة نفق بواسطة سيارة إسعاف، ومن ثم جرى إدخاله إلى مستشفى أبو يوسف النجار في رفح جنوبي قطاع غزة.

ووفق المعلومات التي أوردتها القناة، فقد جاءت استنادًا إلى تصريح من ضابط بجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك).

يذكر، أن كتائب القسام، لم تعلن ولا في أي مرة، عن حالة الجنود المحتجزين لديها، والذي تم احتجازهم خلال وبعد حرب 2014 في قطاع غزة، في حين أن الأوساط الحكومية والعسكرية الإسرائيلية، تُشير في بياناتها أن جنودهم قتلوا في الحرب.

أخبار ذات صلة

مصرع مواطن إثر انقلاب جرار زراعي في بلدة يعبد

مصرع مواطن إثر انقلاب جرار زراعي في بلدة يعبد

رسالة من الجبهة الديمقراطية الى رئيس &#34;قمة التنمية الإقتصادية الرابعة&#34; في بيروت

رسالة من الجبهة الديمقراطية الى رئيس "قمة التنمية الإقتصادية الرابعة" في بيروت

هيئة مسيرات العودة تُحذر الاحتلال: استمرار سياسة التسويف سيفتح الباب أمام تصعيد جديد

هيئة مسيرات العودة تُحذر الاحتلال: استمرار سياسة التسويف سيفتح الباب أمام تصعيد جديد

تعديل على ساعات عمل معبر الكرامة ليومي السبت والأحد

تعديل على ساعات عمل معبر الكرامة ليومي السبت والأحد

فلسطين على موعد مع ظاهرة كونية الأسبوع المقبل

فلسطين على موعد مع ظاهرة كونية الأسبوع المقبل

بعد رفض كشافة الأرثوذكس.. بطريرك اليونان استعان بكشافة الإسلامي في أريحا لدخول المغطس

بعد رفض كشافة الأرثوذكس.. بطريرك اليونان استعان بكشافة الإسلامي في أريحا لدخول المغطس

الخضري: الغاء جميع المساعدات الأمريكية سيمس قطاعات اقتصادية وإنسانية

الخضري: الغاء جميع المساعدات الأمريكية سيمس قطاعات اقتصادية وإنسانية

شاهد: استهداف الاحتلال لسيارة إسعاف بالغاز السام واختناق من بها

شاهد: استهداف الاحتلال لسيارة إسعاف بالغاز السام واختناق من بها

التعليقات

الدنيا حكايات

الحمد الله يتصدى لاتفاقية باريس

الحمد الله يتصدى لاتفاقية باريس

شؤون فلسطينية

مصرع مواطن إثر انقلاب جرار زراعي في بلدة يعبد

مصرع مواطن إثر انقلاب جرار زراعي في بلدة يعبد

رسالة من الجبهة الديمقراطية الى رئيس &#34;قمة التنمية الإقتصادية الرابعة&#34; في بيروت

رسالة من الجبهة الديمقراطية الى رئيس "قمة التنمية الإقتصادية الرابعة" في بيروت

تعديل على ساعات عمل معبر الكرامة ليومي السبت والأحد

تعديل على ساعات عمل معبر الكرامة ليومي السبت والأحد

الخضري: الغاء جميع المساعدات الأمريكية سيمس قطاعات اقتصادية وإنسانية

الخضري: الغاء جميع المساعدات الأمريكية سيمس قطاعات اقتصادية وإنسانية

إصابتان برصاص الاحتلال واعتقال طفل خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

إصابتان برصاص الاحتلال واعتقال طفل خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

بحر: نحن ماضون ومصمّمون على مسيرات العودة حتى تحقق أهدافها

بحر: نحن ماضون ومصمّمون على مسيرات العودة حتى تحقق أهدافها

الاحتلال يداهم منزلاً في قرية دير غزالة شرق جنين

الاحتلال يداهم منزلاً في قرية دير غزالة شرق جنين

قوات الاحتلال تقمع مسيرة قرية نعلين الأسبوعية السلمية المناوئة للاستيطان

قوات الاحتلال تقمع مسيرة قرية نعلين الأسبوعية السلمية المناوئة للاستيطان

منوعات

وفاة &#34;سعيد عبد الغني&#34; أشيك شرير في السينما المصرية

وفاة "سعيد عبد الغني" أشيك شرير في السينما المصرية

طلب منها الاعتزال فطلبت الطلاق.. صورة نادرة تجمع نيللي بزوجها الثاني الملحن الشهير

طلب منها الاعتزال فطلبت الطلاق.. صورة نادرة تجمع نيللي بزوجها الثاني الملحن الشهير

شاهد أول صورة لشقيق سعد لمجرد الوحيد

شاهد أول صورة لشقيق سعد لمجرد الوحيد

ابنة زين العابدين بن علي تعقد قرانها على مطرب شهير وترتدي فستان &#34;رانيا يوسف&#34;

ابنة زين العابدين بن علي تعقد قرانها على مطرب شهير وترتدي فستان "رانيا يوسف"

من هي الحسناء المغربية التي خطفت الأنظار في مدرجات المنتخب العراقي بكأس آسيا؟

من هي الحسناء المغربية التي خطفت الأنظار في مدرجات المنتخب العراقي بكأس آسيا؟

&#34;تحدي الـ 10 سنوات&#34; يفضح مريم حسين

"تحدي الـ 10 سنوات" يفضح مريم حسين

حكم قضائي بحبس أحمد عبدالله لاعتدائه على زوجته سارة نخلة‎.. والأخيرة: &#34;انضربت كتير وسكتت&#34;

حكم قضائي بحبس أحمد عبدالله لاعتدائه على زوجته سارة نخلة‎.. والأخيرة: "انضربت كتير وسكتت"

واجهته بارتداء &#34;كوتشات خفيفة&#34;.. سما المصري تكشف معاناتها مع التحرش

واجهته بارتداء "كوتشات خفيفة".. سما المصري تكشف معاناتها مع التحرش

ماريا كاري تتعرض للابتزاز من مساعدتها السابقة بعدما صوّرتها في أوضاع &#34;مُحرجة&#34;

ماريا كاري تتعرض للابتزاز من مساعدتها السابقة بعدما صوّرتها في أوضاع "مُحرجة"

منع المطرب السوري سامو زين من الغناء في مصر بسبب &#34;همجيته&#34;

منع المطرب السوري سامو زين من الغناء في مصر بسبب "همجيته"

عربي

العثور على جثة فتاة أردنية في اسطنبول

العثور على جثة فتاة أردنية في اسطنبول

السعودية: قيادتنا خط أحمر

السعودية: قيادتنا خط أحمر

الأردن تدين نصب الاحتلال أعمدة خشبية وهياكل معدنية بالقرب من حائط البراق

الأردن تدين نصب الاحتلال أعمدة خشبية وهياكل معدنية بالقرب من حائط البراق

الإعلان عن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في الجزائر

الإعلان عن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في الجزائر