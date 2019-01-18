دولي

زعيم عالمي سافر عبر الزمن وشاهد المستقبل!

زعيم عالمي سافر عبر الزمن وشاهد المستقبل!
رام الله - دنيا الوطن
ظهر الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، في مقطع فيديو، عن كلمة ألقاها مؤخرًا زعم فيها بأنه سافر عبر الزمن واخترق حدوده من الحاضر إلى المستقبل.

وقال مادورو: "ها قد عدت بأخبار سارة لأطمئنكم بما أنا متأكد منه، بأن كل شيء سيجري على ما يرام".

وأضاف، أمام جمع من قادة الجيش الفنزويلي: "أؤكد لكم بأننا سنخرج من الأزمة أشد قوة وأكثر حكمة.. لقد ذهبت إلى المستقبل ورأيت كل شيء خيراً لنا ولشعبنا"، بحسب ما نسمعه في الفيديو المرفق، فيما لم يستغرب أي من الحاضرين ما قال، بل أخذوا كلامه على محمل الجد"، بحسب "العربية.نت".

وسابقًا، وخلال حملته الانتخابية الرئاسية لاختيار خلف للرئيس الراحل هوغو تشافيز، قال مادورو إن تشافيز ظهر له متجسدا بعصفور.

وفي وقت لاحق، قال مادورو: إن تشافيز ظهر له في الجبال المحيطة بالعاصمة، ليثير تهكم وسخرية وانتقاد المعارضة في بلاده.

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