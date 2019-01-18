العثور على جثة فتاة أردنية في اسطنبول
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الخارجية الأردنية، أنه تم العثور اليوم على جثة شابة أردنية فقدت في مدينة اسطنبول التركية.
وقال مدير العمليات في الخارجية الأردنية: "السلطات التركية المختصة أبلغت سفارة عمان في أنقرة بالعثور على جثة في مدينة اسطنبول، تم التحقق بأنها تعود لمواطنة أردنية"، بحسب وكالة (سبوتنيك).
وأضاف: "الوزارة تتابع عبر سفارتها في أنقرة، وبالتنسيق مع السلطات التركية المختصة القضية، ومركز العمليات مستمر بالتنسيق مع الأجهزة المختصة في الأردن وأنقرة في التحقيق بملابسات الحادث".
أعلنت الخارجية الأردنية، أنه تم العثور اليوم على جثة شابة أردنية فقدت في مدينة اسطنبول التركية.
وقال مدير العمليات في الخارجية الأردنية: "السلطات التركية المختصة أبلغت سفارة عمان في أنقرة بالعثور على جثة في مدينة اسطنبول، تم التحقق بأنها تعود لمواطنة أردنية"، بحسب وكالة (سبوتنيك).
وأضاف: "الوزارة تتابع عبر سفارتها في أنقرة، وبالتنسيق مع السلطات التركية المختصة القضية، ومركز العمليات مستمر بالتنسيق مع الأجهزة المختصة في الأردن وأنقرة في التحقيق بملابسات الحادث".
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