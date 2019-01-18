في الدنمارك.. صافح باليد لتحصل على الجنسية

رام الله - دنيا الوطنبدأت الدنمارك العمل بقانون جديد يلزم المواطنين الجدد، على المصافحة باليد لرئيس البلدية أو أي مسؤول حكومي في مراسم منح وثائق الحصول على الجنسية.القانون الذي أقره البرلمان الشهر الماضي، أثار جدلا كبيرا بين معارضين يرون أنه موجه ضد مسلمين يعارضون مصافحة الجنس الآخر، ومؤيدين يعتبرونه مجسدا لمبدأ المساواة، بحسب وكالة (رويترز).وقال وزيرة الهجرة الدنماركية، إنغر ستويبرغ: "إذا لم يصافحوا، لا يمكننا منح هؤلاء الأشخاص المواطنة. في تلك اللحظة عندما يصافح أحدهما، يصبح المرء مواطناً دنماركياً. ليس قبل أو بعد".وأضافت الوزيرة "النقاش الذي يدور حول عدم الرغبة في مصافحة شخص من الجنس الآخر، أريد أن أقول لهؤلاء، لم أفهم ماذا يعني أن تكون دنماركياً، لدينا مساواة وقد حققنا ذلك منذ أجيال عديدة، وناضلنا من أجلها، ولابد من حمايتها وإظهار الاحترام لها.