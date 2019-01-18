شؤون فلسطينية

بعد رفض كشافة الأرثوذكس.. بطريرك اليونان استعان بكشافة الإسلامي في أريحا لدخول المغطس

بعد رفض كشافة الأرثوذكس.. بطريرك اليونان استعان بكشافة الإسلامي في أريحا لدخول المغطس
البطريرك اليوناني ثيوفلوس
رام الله - دنيا الوطن
أفادت مصادر محلية، اليوم الجمعة، بأن البطريرك اليوناني ثيوفلوس، "المعروف بتسريب ممتلكات المسيحيين في القدس لمنظمات صهيونية إستيطانية" طلب استئجار الكشافة الاسلامي في مدينة أريحا لمرافقته الى المغطس.

جاء ذلك، في أعقاب رفض كشافة الأرثوذكس مرافقته، في جولته الأخيرة.

ووفق المصادر، فقد استجابت الكشافة الإسلامي، لذلك، لكن جنود الاحتلال اعتدوا عليهم، ومزقوا علم فلسطين الذي يحملونه على اكتافهم وأبقوا على علم اليونان فقط.

وفي أعقاب ذلك، قام جنود الاحتلال، بطرد الكشافة الاسلامي من منطقة المغطس السياحية التي تتعامل معها قوات الاحتلال أنها منطقة عسكرية مغلقة منذ العام 1967.

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