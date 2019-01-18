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السعودية: قيادتنا خط أحمر

السعودية: قيادتنا خط أحمر
رام الله - دنيا الوطن
قال عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي: إن قيادة وسيادة المملكة العربية السعودية، تعتبر "خطًا أحمر".

جاء ذلك في كلمة للجبير من أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، نقلتها قناة (العربية)، حيث قال: "متفائل جدا بوضع المنطقة، لدينا موارد طبيعية وشعوب شابة متعلمة وبنية تحتية واستقرار سياسي واجتماعي وقيادات حكيمة، تريد أن تحسن وضع بلداننا إلى الأفضل"؛ وذلك بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".

وشدد الجبير في كلمته على أن قيادة وسيادة السعودية تعتبر "خطا أحمر"، وعدم السماح لأية دولة بتجاوز أو التعدي على ذلك. مضيفا: "موقعنا في العالم استراتيجي، وجميع المكونات متوفرة لدينا لمزيد من التطوير، العالم يحسدنا على ذلك وطموحنا أعلى".

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