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الجامعة العربية: عودة سوريا للجامعة حتمية

الجامعة العربية: عودة سوريا للجامعة حتمية
رام الله - دنيا الوطن
قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي: "إن عودة سوريا الى جامعة الدول العربية، حتمية، وهذه الجملة واضحة لا لبس فيها، لأن ما حدث في العام 2011 هو تعليق مشاركة الوفود السورية بالجامعة بالتالي نقول أن العودة طبيعية لأن سوريا لم تطرد من الجامعة بل حصل لها تعليق، والتعليق تم بالتوافق وانهاؤه يتم بالتوافق".

وفي مؤتمر صحافي عقده اليوم الجمعة، في بيروت على هامش الإجتماعات التحضيرية للقمة العربية قال زكي، ردا على سؤال " ان البند المتعلق بسوريا لم يتم الغاؤه، لكن بطبيعة الحال ليست كل الرؤى متطابقة وهناك حوار سيجري على مستوى الوزراء في جلسة اليوم للتوصل الى صياغة مقبولة من الجميع".

وأضاف: "جدول أعمال القمة يشمل أكثر من 27 بندا فيه بنود اجرائية وبنود موضوعية التي تهم العمل التنموي في الدول العربية من اهمها الامن الغذائي العربي والتعاون بين الدول حول توفير وبند يخص منطقة التجارة الحرة، والميثاق العربي لتطوير قطاع المؤسسات المتوسطة والصغيرة باعتبار أن هذا القطاع هو عامود في كافة الاقتصادات النامية وهناك ميثاف عربي جرى صوغه لطرحه على كافة الدول وهي مدعوة للانضمام له، بند الإستراتيجية العربية للطاقة 2030، بند يخص السوق العربية المشتركة للكهرباء وموضوع النفايات الصلبة وكيفية التعاون بين الدول في هذا الموضوع".

وختم زكي حديثه، قائلًا: "هناك ايضا مواضيع تخص المرأة والطفل وموضوع الاطار الإستراتيجي العرب للقضاء على الفقر اضافة الى بند يخص دراسة عربية لمجال الاقتصاد الرقمي".

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