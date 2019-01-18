الخضري: الغاء جميع المساعدات الأمريكية سيمس قطاعات اقتصادية وإنسانية

رام الله - دنيا الوطنقال جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار ان الالغاء التام، للمساعدات الامريكية التي كانت تقدم سابقاً للشعب الفلسطيني يعتبر توسيع لدائرة الحصار وبداية مرحلة جديدة منه.وأضاف الخضري في بيان صحفي، أن القرار الأمريكي بالغاء المساعدات يشمل الضفة الغربية والقدس وغزة وهذه اشارة لمرحلة جديدة يتوسع فيها الحصار وتحتاج شراكة فلسطينية ووحدة موقف لمواجهة هذا الواقع الخطير.وتابع: المشروعات الأمريكية التي تم الغائها بقيمة 600 مليوندولار لدعم موازنة (أونروا) والموازنة العامة ومشاريع USAID وفي هذا مساس بكثير من قطاعات شعبنا الفلسطيني خاصة الاقتصادية والإنسانية وسيرفع من معدلات الفقر والبطالة ويزيد المعاناة المتفاقمة أصلا.وناشد الخضري المجتمع الدولي للتحرك العاجل لمضاعفة الدعم وزيادة الموازنات المخصصة لدعم الشعب الفلسطيني لكل المشروعات خاصة الانسانية والتشغيلية لتفادي مزيد من الارتفاع في معدلات الفقر والبطالة.وأكد الخضري على حق الشعب الفلسطيني الثابت في العيش بحرية وأمن وأمان في دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وهذا حق للشعب الفلسطيني، وليس منة من أحد.