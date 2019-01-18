شاهد: استهداف الاحتلال لسيارة إسعاف بالغاز السام واختناق من بها
رام الله - دنيا الوطن
استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المتمركزة على الحدود الشرقية، لقطاع غزة، سيارة إسعاف فلسطينية، كانت تقل عدد من المصابين في مسيرات العودة، اليوم الجمعة.
والسيارة التي تتبع لجمعة الهلال الأحمر الفلسطيني، تم استهدافها بشكل مباشر، أثناء عملها على الحدود الشرقية للقطاع، ما أدى لوقوع إصابات نتيجة الغاز السام الذي ألقي داخل السيارة.
شاهد الفيديو..
استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المتمركزة على الحدود الشرقية، لقطاع غزة، سيارة إسعاف فلسطينية، كانت تقل عدد من المصابين في مسيرات العودة، اليوم الجمعة.
والسيارة التي تتبع لجمعة الهلال الأحمر الفلسطيني، تم استهدافها بشكل مباشر، أثناء عملها على الحدود الشرقية للقطاع، ما أدى لوقوع إصابات نتيجة الغاز السام الذي ألقي داخل السيارة.
شاهد الفيديو..
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