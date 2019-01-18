شؤون فلسطينية

شاهد: استهداف الاحتلال لسيارة إسعاف بالغاز السام واختناق من بها

شاهد: استهداف الاحتلال لسيارة إسعاف بالغاز السام واختناق من بها
رام الله - دنيا الوطن
استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المتمركزة على الحدود الشرقية، لقطاع غزة، سيارة إسعاف فلسطينية، كانت تقل عدد من المصابين في مسيرات العودة، اليوم الجمعة.

والسيارة التي تتبع لجمعة الهلال الأحمر الفلسطيني، تم استهدافها بشكل مباشر، أثناء عملها على الحدود الشرقية للقطاع، ما أدى لوقوع إصابات نتيجة الغاز السام الذي ألقي داخل السيارة.

شاهد الفيديو..

 

أخبار ذات صلة

الخضري: الغاء جميع المساعدات الأمريكية سيمس قطاعات اقتصادية وإنسانية

الخضري: الغاء جميع المساعدات الأمريكية سيمس قطاعات اقتصادية وإنسانية

مصرع مواطن وإصابة 11 في حادث سير قرب مدينة الخليل

مصرع مواطن وإصابة 11 في حادث سير قرب مدينة الخليل

إصابتان برصاص الاحتلال واعتقال طفل خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

إصابتان برصاص الاحتلال واعتقال طفل خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

بحر: نحن ماضون ومصمّمون على مسيرات العودة حتى تحقق أهدافها

بحر: نحن ماضون ومصمّمون على مسيرات العودة حتى تحقق أهدافها

الاحتلال يداهم منزلاً في قرية دير غزالة شرق جنين

الاحتلال يداهم منزلاً في قرية دير غزالة شرق جنين

قوات الاحتلال تقمع مسيرة قرية نعلين الأسبوعية السلمية المناوئة للاستيطان

قوات الاحتلال تقمع مسيرة قرية نعلين الأسبوعية السلمية المناوئة للاستيطان

سلطة المياه تبدأ بالخطوات العملية اللازمة لتنفيذ برنامج المحطة المركزية بغزة

سلطة المياه تبدأ بالخطوات العملية اللازمة لتنفيذ برنامج المحطة المركزية بغزة

أبو يوسف يستقبل قائد الأمن الفلسطيني بلبنان ويبحث معه أوضاع المخيمات

أبو يوسف يستقبل قائد الأمن الفلسطيني بلبنان ويبحث معه أوضاع المخيمات

التعليقات

الدنيا حكايات

الحمد الله يتصدى لاتفاقية باريس

الحمد الله يتصدى لاتفاقية باريس

شؤون فلسطينية

الخضري: الغاء جميع المساعدات الأمريكية سيمس قطاعات اقتصادية وإنسانية

الخضري: الغاء جميع المساعدات الأمريكية سيمس قطاعات اقتصادية وإنسانية

إصابتان برصاص الاحتلال واعتقال طفل خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

إصابتان برصاص الاحتلال واعتقال طفل خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

الاحتلال يداهم منزلاً في قرية دير غزالة شرق جنين

الاحتلال يداهم منزلاً في قرية دير غزالة شرق جنين

قوات الاحتلال تقمع مسيرة قرية نعلين الأسبوعية السلمية المناوئة للاستيطان

قوات الاحتلال تقمع مسيرة قرية نعلين الأسبوعية السلمية المناوئة للاستيطان

أبو يوسف يستقبل قائد الأمن الفلسطيني بلبنان ويبحث معه أوضاع المخيمات

أبو يوسف يستقبل قائد الأمن الفلسطيني بلبنان ويبحث معه أوضاع المخيمات

مستوطنون يقطعون قرابة 20 شجرة زيتون بقرية المغير شرق رام الله

مستوطنون يقطعون قرابة 20 شجرة زيتون بقرية المغير شرق رام الله

أوتشا تصدر تقريرها حول حماية المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة

أوتشا تصدر تقريرها حول حماية المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة

شاهد: الصحة بغزة تناشد بإنقاذ مستشفى النصر للأطفال جراء نقص الوقود

شاهد: الصحة بغزة تناشد بإنقاذ مستشفى النصر للأطفال جراء نقص الوقود

منوعات

طلب منها الاعتزال فطلبت الطلاق.. صورة نادرة تجمع نيللي بزوجها الثاني الملحن الشهير

طلب منها الاعتزال فطلبت الطلاق.. صورة نادرة تجمع نيللي بزوجها الثاني الملحن الشهير

شاهد أول صورة لشقيق سعد لمجرد الوحيد

شاهد أول صورة لشقيق سعد لمجرد الوحيد

ابنة زين العابدين بن علي تعقد قرانها على مطرب شهير وترتدي فستان &#34;رانيا يوسف&#34;

ابنة زين العابدين بن علي تعقد قرانها على مطرب شهير وترتدي فستان "رانيا يوسف"

من هي الحسناء المغربية التي خطفت الأنظار في مدرجات المنتخب العراقي بكأس آسيا؟

من هي الحسناء المغربية التي خطفت الأنظار في مدرجات المنتخب العراقي بكأس آسيا؟

&#34;تحدي الـ 10 سنوات&#34; يفضح مريم حسين

"تحدي الـ 10 سنوات" يفضح مريم حسين

حكم قضائي بحبس أحمد عبدالله لاعتدائه على زوجته سارة نخلة‎.. والأخيرة: &#34;انضربت كتير وسكتت&#34;

حكم قضائي بحبس أحمد عبدالله لاعتدائه على زوجته سارة نخلة‎.. والأخيرة: "انضربت كتير وسكتت"

واجهته بارتداء &#34;كوتشات خفيفة&#34;.. سما المصري تكشف معاناتها مع التحرش

واجهته بارتداء "كوتشات خفيفة".. سما المصري تكشف معاناتها مع التحرش

ماريا كاري تتعرض للابتزاز من مساعدتها السابقة بعدما صوّرتها في أوضاع &#34;مُحرجة&#34;

ماريا كاري تتعرض للابتزاز من مساعدتها السابقة بعدما صوّرتها في أوضاع "مُحرجة"

منع المطرب السوري سامو زين من الغناء في مصر بسبب &#34;همجيته&#34;

منع المطرب السوري سامو زين من الغناء في مصر بسبب "همجيته"

الراقصة &#34;نرمين صفر&#34; تستفز التونسيّين بصورة جريئة فوق قبر

الراقصة "نرمين صفر" تستفز التونسيّين بصورة جريئة فوق قبر

عربي

الإعلان عن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في الجزائر

الإعلان عن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في الجزائر

عشرة قتلى و41 مصابا في مواجهات مسلحة بالعاصمة الليبية

عشرة قتلى و41 مصابا في مواجهات مسلحة بالعاصمة الليبية

مسؤول أممي ينجو من حادثة إطلاق نار في الحديْدة باليمن

مسؤول أممي ينجو من حادثة إطلاق نار في الحديْدة باليمن

مطالِبة برحيل البشير.. مقتل شخصين في احتجاجات بالخرطوم

مطالِبة برحيل البشير.. مقتل شخصين في احتجاجات بالخرطوم