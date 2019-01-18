مصرع مواطن وإصابة 11 في حادث سير قرب مدينة الخليل

رام الله - دنيا الوطنلقي مواطن مصرعه، وأصيب 11 آخرون، وصفت جراحهم بين متوسطة وطفيفة مساء اليوم الجمعة، في حادث سير مروع، وقع قرب محافظة الخليل.وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن الحادث وقع نتيجة اصطدام مركبة خاصة بحافلة على الشارع الالتفافي شمال حلحول، ما أدى لوفاة مواطن، وإصابة 11 آخرين.وأضاف ارزيقات أن شرطة المرور باشرت التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته، وتم ابلاغ النيابة العامة.