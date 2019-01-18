نتنياهو يلتقي رئيسة الوزراء الرومانية في القدس المحتلة
رام الله - دنيا الوطن
التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم، برئيسة الوزراء الرومانية فيوريكا دانتشيلا بمكتبه بالقدس المحتلة.
التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم، برئيسة الوزراء الرومانية فيوريكا دانتشيلا بمكتبه بالقدس المحتلة.
وبحث نتنياهو مع نظيرته الرومانية تعزيز التعاون بين الجانبين، في مجالات متنوعة كما بحث معها الملف الإيراني والمحاولات الإيرانية للتموضع عسكريا في سوريا.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: إن بعملياتها ضد الإرهاب، إسرائيل لا تدافع عن نفسها فحسب بل هي تدافع أيضا عن أوروبا، على حد زعمه.
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