شؤون فلسطينية

إصابتان برصاص الاحتلال واعتقال طفل خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

إصابتان برصاص الاحتلال واعتقال طفل خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم
رام الله - دنيا الوطن
أصيب شابان برصاص جيش الاحتلال فيما اعتقل الطفل طارق حكمت شتيوي 14 عاما خلال قمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 15 عاما والتي خرجت دعما للقيادة في جهودها السياسية في المحافل الدولية.

وافاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، ان جيش الاحتلال اقتحم البلدة تحت غطاء كثيف من إطلاق الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط مما ادى الى اصابة شاب بعيار معدني في الصدر واخر في الرجل نقلا على اثرها لمستشفى رفيديا لتلقي العلاج.

واكد شتيوي ان جنود الاحتلال اقتحموا منزل المواطن نصفت شتيوي بعد اطلاق الرصاص الحي على ابوابه الخارجية  وحطموا محتوياته واطلقوا الرصاص على جدرانه الداخلية ودمروا نوافذه  واعتدوا على النساء والاطفال قبل ان يعتقلوا الطفل طارق ويقتادوه لجهة غير معلومة.

وكانت المسيرة قد انطلقت بمشاركة المئات من ابناء البلدة دعما ونصرة للقيادة الفلسطينية في مساعيها السياسية واحتفاء بتولي فلسطين رئاسة مجموعة ال 77 والصين الشعبية وتاييدا لجهود الرئيس محمود عباس في مطالبته بعضوية دائمة لدولة فلسطين في الامم المتحدة.

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