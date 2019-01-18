بحر: نحن ماضون ومصمّمون على مسيرات العودة حتى تحقق أهدافها
رام الله - دنيا الوطن
قال القيادي في حركة حماس، أحمد بحر: إن "الانفجار سيكون أولا في قلب الاحتلال بوحدتنا وخندق المقاومة، وسياساتنا التي لا يمكن أن نساوم عليها".
قال القيادي في حركة حماس، أحمد بحر: إن "الانفجار سيكون أولا في قلب الاحتلال بوحدتنا وخندق المقاومة، وسياساتنا التي لا يمكن أن نساوم عليها".
وأضاف خلال مشاركته في مسيرات العودة وكسر الحصار اليوم الجمعة: أن "على الاحتلال أن يرحل عن أرضنا والمؤامرات لن تنجح في النيل من شعبنا".
وقال بحر: إن "وحدتنا اليوم في ثوابتنا الفلسطينية والإصرار على مسيرات العودة ونحن ماضون ومصممون على المسيرات حتى تحقق أهدافها"، مشير إلى أن "شعبنا يملك الأوراق في وجه الاحتلال المجرم".
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