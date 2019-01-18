بحر: نحن ماضون ومصمّمون على مسيرات العودة حتى تحقق أهدافها





وقال بحر: إن "وحدتنا اليوم في ثوابتنا الفلسطينية والإصرار على مسيرات العودة ونحن ماضون ومصممون على المسيرات حتى تحقق أهدافها"، مشير إلى أن "شعبنا يملك الأوراق في وجه الاحتلال المجرم".

وأضاف خلال مشاركته في مسيرات العودة وكسر الحصار اليوم الجمعة: أن "على الاحتلال أن يرحل عن أرضنا والمؤامرات لن تنجح في النيل من شعبنا".