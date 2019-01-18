الأردن تدين نصب الاحتلال أعمدة خشبية وهياكل معدنية بالقرب من حائط البراق

رام الله - دنيا الوطنأدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، قيام السلطات الإسرائيلية بنصب أعمدة خشبية وهياكل معدنية بالقرب من الحائط الغربي للمسجد الأقصى المبارك (حائط البراق)، الذي يشكل جزءاً لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف.وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة، في بيان نشرته وكالة الانباء الأردنية (بترا) اليوم الجمعة: إن "إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك هي صاحبة الاختصاص في إدارة جميع شؤون المسجد الأقصى بموجب القانون الدولي، وأن على إسرائيل، القوة قائمة بالاحتلال، احترام التزاماتها بهذا الشأن".وأضاف: "أن جميع أعمال الصيانة والترميم في المسجد البالغة مساحته 144 دونماً، بما في ذلك الأسوار، هي ضمن الصلاحيات الحصرية لإدارة أوقاف القدس"، مطالبا بإعادة الحجر الذي سقط من حائط البراق في الثالث والعشرين من شهر تموز الماضي لإدارة أوقاف القدس.وشدد القضاة، على أهمية إيفاء المجتمع الدولي بمسؤولياته في الضغط على إسرائيل للحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، محمّلا إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال كامل المسؤولية عن سلامة المسجد وروّاده من المصلين، وطالب بوقف الإجراءات الإسرائيلية فوراً.