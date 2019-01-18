الاحتلال يداهم منزلاً في قرية دير غزالة شرق جنين

رام الله - دنيا الوطنداهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، منزلاً في قرية دير غزالة شرق جنين، وكثفت من تواجدها العسكري ونصب الحواجز في القرية.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية، إن قوات الاحتلال داهمت منزل المواطن أسامة زيد زكارنة، بعد تحطيم أبوابه، كما شنت حملة تمشيط واسعة في القرية.كما كثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري على الشارع الإلتفافي المحاذي للقرية، وشارع جنين – الناصرة، ومحيط قرى وبلدات شرق جنين، ونصبت حواجز عسكرية متنقلة، دون أن يبلغ عن أي اعتقالات.