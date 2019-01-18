شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تقمع مسيرة قرية نعلين الأسبوعية السلمية المناوئة للاستيطان

قوات الاحتلال تقمع مسيرة قرية نعلين الأسبوعية السلمية المناوئة للاستيطان
الجدار يحيط بنعلين
رام الله - دنيا الوطن
قمعت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مسيرة قرية نعلين الأسبوعية السلمية المناوئة للاستيطان والجدار العنصري.

وانطلقت المسيرة اليوم الجمعة، دعما وتأييدا للرئيس محمود عباس، بمناسبة ترؤسه مجموعة الـ77 والصين، وإحياء لذكرى الشهداء القادة (ابو اياد وابو الهول وفخري العمري)، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وانطلقت المسيرة عقب صلاة الجمعة من وسط القرية باتجاه الجدار العنصري ورفع المشاركون فيها الاعلام الفلسطينية وصور الشهداء القادة الثلاثة.

وأفاد عضو اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في نعلين محمد عميرة، بأن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين لدى وصولهم الى الجدار العنصري المقام على اراضي القرية مطلقة قنابل الغاز المسيل للدموع ما ادى الى اصابة عدد من المشاركين بالاختناق وعولجوا ميدانيا.

واضاف عميرة، بان جنود الاحتلال لاحقوا المشاركين في حقول الزيتون حتى مشارف منازل القرية ما ادى الى اندلاع مواجهات.

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