الأمم المتحدة توثق مقتل 34 شخصا بالكونجو الديمقراطية منذ إعلان نتائج الانتخابات

رام الله - دنيا الوطنوثّق مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مقتل 34 شخصا وإصابة 59 آخرين و241 حالة "اعتقال تعسفي" في جمهورية الكونجو الديمقراطية، منذ إعلان النتائج الأولية للانتخابات قبل نحو أسبوع.وقالت رافينا شامداساني، المتحدثة باسم المكتب في إفادة صحفية في جنيف اليوم: "ندعو إلى التزام الهدوء عندما تعلن النتائج. شهدنا الكثير من التوتر والعنف بالفعل".وأضافت وفق ما نقلت وكالة رويترز: "منذ العاشر من يناير، عندما أُعلنت النتائج الأولية للانتخابات وثق مكتبنا 34 حالة وفاة و59 إصابة و241 حالة اعتقال تعسفي".