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الإعلان عن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في الجزائر

الإعلان عن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في الجزائر
بوتفليقة الرئيس الجزائري
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر أن تجرى انتخابات الرئاسة بالجزائر في 18 نيسان/إبريل المقبل، وفق بيان للرئاسة الجزائرية اليوم الجمعة.

,لم يذكر ما إذا كان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي يعاني من أوضاع صحية صعبة، سيخوض الانتخابات سعيا لولاية خامسة.

ويتولى بوتفليقة (81 عاما) السلطة منذ عام 1999 ونادرا ما شوهد في أماكن عامة منذ أن أصيب بجلطة في عام 2013 جعلته يلازم مقعدا متحركا. 

وحث الائتلاف الحاكم في الجزائر بوتفليقة في السابق على الترشح مجددا.

وأمام المرشحين 45 يوما لإخطار المجلس الدستوري بنيتهم في الترشح، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

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