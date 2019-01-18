صحيفة: الطائرة الإيرانية المحطّمة كانت تحمل محركات صواريخ باليستية من كوريا الشمالية





وقالت صحيفة (الجريدة) الكويتية: إن هذه المعدات جُمِّعت في قرغيزستان، وجرى تحميل أربعين طنا من اللحوم القرغيزية للتمويه.





وأضافت أن حادث التحطم أثار كثيرا من الشكوك عن سبب وجود ضباط كبار على متن طائرة تحمل لحوما مجمدة.



على صعيد آخر، ذكر قيادي في "الحركة الخضراء" المعارضة، أن الولايات المتحدة طلبت من فصائل إيرانية في الداخل والخارج دراسة مشروع تشكيل حكومة في المنفى، قبل قمة وارسو المقررة الشهر المقبل.





وقال هذا القيادي للصحيفة الكويتية: إن المعارضة في الداخل بدأت في دراسة المقترح الأميركي، لكنها لم تعطِ أي إجابة حتى الآن.

أقر مصدر عسكري إيراني رفيع المستوى، أن الطائرة العسكرية التي تحطمت هذا الأسبوع في بلاده، كانت تحمل محركات صواريخ باليستية من كوريا الشمالية وقطعا الكترونية روسية لهذه الصواريخ.