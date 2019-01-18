أبو يوسف يستقبل قائد الأمن الفلسطيني بلبنان ويبحث معه أوضاع المخيمات

رام الله - دنيا الوطناستقبل الأمين العام لـ "جبهة التحرير الفلسطينية" الدكتور واصل أبو يوسف، قائد الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي أبو عرب، بحضور أمين سر المكتب السياسي للجبهة بلال قاسم وعضو المكتب السياسي صلاح اليوسف، حيث جرى البحث بمختلف الأوضاع الفلسطينية في الداخل ولبنان تحديدا.ووضع اللواء أبو عرب، الامين العام ابو يوسف وقاسم في اجواء الأوضاع الأمنية في المخيمات الفلسطينية على ضوء ما يقوم به الامن الوطني بالتنسيق مع القوة المشتركة والفصائل الفلسطينية للحفاظ على أمنها واستقرارها، مؤكدا ان كل القوى الفلسطينية حريصة على احباط اي محاولة للتوتير وللاستدراج نحو الفتنة،مشددا ان الهدف سيبقى العودة.