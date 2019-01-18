دولي

بومبيو يبلغ بغداد بعدم تدخل واشنطن إذا قصفت إسرائيل مواقع الحشد الشعبي

بومبيو يبلغ بغداد بعدم تدخل واشنطن إذا قصفت إسرائيل مواقع الحشد الشعبي
وزير الخارجية الأمريكي
رام الله - دنيا الوطن
 أبلغ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، بأن واشنطن لن تتدخل إذا قصفت إسرائيل مواقع تابعة لميليشيا "الحشد الشعبي" المدعومة إيرانيا في العراق. 

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن مصدر حكومي قوله: إن عبد المهدي أبدى انزعاجه من ذلك، وأكد لبومبيو أن لهذا الأمر تداعيات خطيرة على المنطقة، بحسب الإذاعة الإسرائيلية العامة.

وقال مصدر سياسي عراقي مطلع قبل ذلك: إن بومبيو أبلغ بغداد بوجهة النظر الإسرائيلية التي تقول بعدم جدوى مهاجمة مقرات الفصائل العراقية المرتبطة بإيران داخل سوريا، لأنها تعود كل مرة إلى تنظيم صفوفها والانطلاق من العراق مجددا.

ونقل موقع (ناس) العراقي عن المصدر قوله: إن الولايات المتحدة ما زالت ترفض السماح لإسرائيل بتنفيذ غارات داخل الأراضي العراقية، لكنها لن تستطيع أن تقف إلى الأبد في وجه هذه الرغبة الإسرائيلية.

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