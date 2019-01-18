صحيفة: واشنطن تنوي وقف كافة المساعدات المقدمة للفلسطينيين نهاية الشهر الحالي



ونقلت الصحيفة عن ديف هاردن الرئيس السابق للبعثة الأمريكية إلى المنطقة قوله: إن الوكالة الأمريكية للتطوير الدولي (USAID) تنوي وقف تمويل كافة المشاريع في مناطق السلطة الفلسطينية.





وأضافت: أن وقف المساعدات يأتي في أعقاب تمرير قانون "مكافحة الإرهاب" الذي تمت المصادقة عليه في (الكونغرس) بشهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.





ويشترط هذا القانون تقديم المساعدات الأمريكية الى السلطة الفلسطينية بوقف صرف المعاشات لعائلات منفذي العمليات الفلسطينية التي تستهدف إسرائيليين.





وأفيد أن الإدارة الأمريكية قد بعثت مسؤولين أمنيين إلى (الكونغرس) بغية تعديل نص القانون بحيث تتسنى مواصلة التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية، وفق ما نقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة.



ووفق الصحيفة، فقد وجّه هاردن انتقادا لقرار الإدارة الامريكية معتبرا أن وقف المساعدات سيؤثر سلبا ليس على الفلسطينيين فحسب، وإنما على المصالح الإسرائيلية والأمريكية في المنطقة، كما أنه يعتقد أن وقف المساعدات سيقضي على إمكانية تطبيق حل الدولتين.



وأفادت (جيروسليم بوست) أن موظفين في وكالة المساعدات الأمريكية في الضفة الغربية وقطاع غزة، غادروا المنطقة مؤخرا مع أبناء عائلاتهم.







وتشهد العلاقات الفلسطينية الأمريكية قطيعة كاملة، بسبب إجراءات اتخذتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، بحق الفلسطينيين، تتمثل بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، بالإضافة إلى وقف المساعدات التي تقدمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ومساعدات لمستشفيات القدس.

رام الله - دنيا الوطنأفادت صحيفة (جيروسلم بوست) الإسرائيلية في عنوانها الرئيسي اليوم الجمعة: أن الإدارة الأمريكية تنوي وقف كافة المساعدات المقدمة للفلسطينيين نهاية الشهر الحالي.