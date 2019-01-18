شؤون فلسطينية

مستوطنون يقطعون قرابة 20 شجرة زيتون بقرية المغير شرق رام الله

مستوطنون يقطعون قرابة 20 شجرة زيتون بقرية المغير شرق رام الله
مستوطنون
رام الله - دنيا الوطن
قطَع مستوطنون فجر اليوم الجمعة، قرابة 20 شجرة زيتون في منطقة أبو الحنون بقرية المغير شرق رام الله.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن رئيس المجلس القروي السابق فرج النعسان، أن رعاة الاغنام اكتشفوا صباح اليوم تقطيع أشجار المواطن عبد الحي النعسان وعمرها اكثر من 30 عاما تقع في منطقة ابو الحنون القريبة من معسكر "جبعيت" الاحتلالي، والذي يقطنه مستوطن، مدعوم من الجيش ويقوم بأعمال عربدة مستمرة تحت حماية الجيش، ويعتدي على المراعي والرعاة باستمرار.

من جهته أوضح صلاح الخواجا من الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان، أن هذا الاعتداء ليس الاول على قرية المغير، وهي من القرى التي تقع على خطوط التماس، ولا تقل معاناة القرية عن باقي البلدات والقرى المحاذية لأراضي عام 1948، أو القدس .

وأشار إلى أن أراضي قرية المغير تمتد حتى حدود الأغوار، وتعرضت لاعتداءات المستوطنين خلال السنوات الماضية، وقطع المستوطنون منها مئات أشجار الزيتون، إضافة لمنع الاحتلال للمواطنين من الوصول لأراضيهم الزراعية، وحرق المحاصيل الزراعية أحيانا، وتجاوز الأمر الى اقتحام البلدة وتخريب بعض السيارات وحرق مواقع اثرية ودينية فيها، إضافة الى الاستيلاء على مئات الدونمات في المنطقة وما حولها من القرى.

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