شاهد: الصحة بغزة تناشد بإنقاذ مستشفى النصر للأطفال جراء نقص الوقود





وتعاني وزارة الصحة بغزة، من أزمة إنسانية كبيرة، جراء نفاد الوقود المخصص لتشغيل مولدات مرافقها ومستشفياتها.





وكانت قد أعلنت أن مستشفى الهلال الأحمر الإماراتي، في رفح، ومستشفى بيت حانون شمال القطاع، تأثرا بشكل كبير من جراء نقص الوقود.









رام الله - دنيا الوطنوجهت إدارة مستشفى النصر الحكومي للأطفال، مناشدة عاجلة، لإنقاذ المستشفى، جراء انقطاع التيار الكهرباء والنقص الحاد فى الوقود المتوفر لتشغيل المستشفيات.