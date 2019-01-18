شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل فلسطينيا عبَر السياج ويغلق مناطقَ بغلاف غزة تحسبا لمظاهرات اليوم

الاحتلال يعتقل فلسطينيا عبَر السياج ويغلق مناطقَ بغلاف غزة تحسبا لمظاهرات اليوم
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات من الجيش الإسرائيلي صباح اليوم، فلسطينيا، ادعت أنه عبَر السياج الحدودي من شمال قطاع غزة إلى إسرائيل.

وأضاف المتحدث باسم الجيش: أنه تم نقل الفلسطيني للاستجواب فيما لم يعثر على أسلحة بحوزته.

من جهة أخرى، أفاد موقع (حدشوت 24)، أن الجيش الإسرائيلي بدأ بإغلاق بعض المناطق في مناطق غلاف غزة تحسبا للمظاهرات المتوقعة اليوم، والتي قد تكون عنيفة، وذلك وفق أوامر عسكرية. 

إلى ذلك، سيتم تعزيز "فرقة غزة" اليوم بقوات إضافية للتعامل مع التظاهرات حال حدوث عمليات لعبور السياج أو وقوع أحداث في عدة مواقع في آن واحد.

وكان الموقع نشر، أمس أنه بعد جلسة إحاطة لـ "فرقة غزة"، تم إبلاغ جنود الجيش الإسرائيلي بالتصرف مباشرة تجاه أقل احتمال من أي تصرف قد يعرضهم للخطر على حدود قطاع غزة.

ووفق موقع (واللا) الإسرائيلي، فإن القادة الإسرائيليين في مختلف الكتائب، وجّهوا رسالة إلى الجنود أن الرشق المباشر ومحاولات قص السياج والاقتحام إلى الداخل هي تهديدات رئيسية.

ويستعد المواطنون في قطاع غزة اليوم الجمعة، للمشاركة في جمعة  "الوحدة طريق الانتصار"، تلبية لدعوة الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة لكسر الحصار.

يأتي ذلك في وقت لا يزال فيه الاحتلال الإسرائيلي يتنصل، من تحويل الدفعة الثالثة من الأموال القطرية لصالح موظفي حكومة غزة السابقة، كإحدى بنود التفاهمات التي تم التوصل إليها بين فصائل المقاومة وإسرائيل، برعاية مصرية، لتثبيت وقف إطلاق النار في القطاع.

وقال قياديّ فلسطيني اليوم الجمعة: إن الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، تريد اليوم الحفاظ على الطابع السلمي لمسيرات العودة، لسحب أية ذرائع وتفويت الفرصة أمام الاحتلال.

وأضاف عضو الهيئة، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، طلال أبو ظريفة، في تصريحات لـ "دنيا الوطن": إن الاحتلال يريد التصعيد وخلط الأوراق لإعاقة التزاماته بالتفاهمات التي تم إبرامها، الهادفة لتخفيف الحصار الإسرائيلي على القطاع.

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