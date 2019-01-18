شؤون فلسطينية

شاهد: جنديٌ نجا من حادثة الـ "كورنيت" يتحدث عن لحظة الاستهداف

شاهد: جنديٌ نجا من حادثة الـ "كورنيت" يتحدث عن لحظة الاستهداف
صاروخ كورنيت هاجم حافلة الجيش الإسرائيلي على حدود غزة
رام الله - دنيا الوطن
كشفت (القناة 13) الإسرائيلية، عن هوية الجندي الذي كان متواجدا بجانب حافلة جنود التي تم استهدافها بصاروخ (كورنيت) أطلقته المقاومة الفلسطينية، في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، إثر تصعيد عسكري في القطاع. 

وقالت القناة: "بعد شهرين من الحادث، عاد الجندي مايكل إلى الجناح للتحدث مع الطاقم الطبي، وأخبرهم عن اللحظة التي كان يقف فيها بجوار الحافلة.

وأضاف: "كنت في المنطقة الوسطى من الحافلة ومما رأيته في الفيديو جاء الصاروخ في اتجاهي".

وأوضحت القناة أن مايكل كان عالقاً بين الحياة والموت، ووضع على جهاز التنفس الصناعي في غرفة العناية المركزة في مستشفى (سوروكا) في بئر السبع بعد أن أصيب في الحادث.

وأكدت (القناة 13) الإسرائيلية أنه حالياً يمشي بعكازين وفقد إحدى عينيه والشظايا ما تزال تملأ جسده.

 

وكانت كتائب الشهيد عز الدين القسام، قد أعلنت مسؤوليتها عن استهداف حافلة للجيش الإسرائيلي بواسطة صاروخ (كورنيت)، أسفر وفق المصادر الإسرائيلية عن إصابة اثنين بجروح متوسطة، في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وقبل أسابيع قليلة، أفادت (القناة 14) الإسرائيلية، أن مسؤولا عسكريا إسرائيليا اقترح خطة "علاجية" بعد حادثة صاروخ (كورنيت).

واقترح قائد "فرقة غزة"، العميد اليعازر توليدانو، خطة تعتمد على بناء جدار خرساني في بعض المناطق القريبة من الحدود مع قطاع غزة بارتفاع 3 أمتار.

وأضاف وفق القناة: أنه سيتم بناء الجدار في المناطق التي تعرف بأنها مهددّة، وذلك لمنع وقوع حادث مشابه أدى إلى جولة كبيرة من التصعيد مؤخرا.

وكانت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية قالت: إن التحقيق في حادث إطلاق صاروخ (كورنيت) من  قطاع غزة، نحو حافلة للجيش الإسرائيلي في أوائل تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قد انتهى.

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