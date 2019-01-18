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عشرة قتلى و41 مصابا في مواجهات مسلحة بالعاصمة الليبية

عشرة قتلى و41 مصابا في مواجهات مسلحة بالعاصمة الليبية
قوات مسلحة في ليبيا
رام الله - دنيا الوطن
ارتفع عدد الضحايا جراء اشتباكات بين جماعات مسلحة متنافسة في العاصمة الليبية طرابلس، إلى عشرة قتلى و41 مصابا، وفق ما أفادت وزارة الصحة الليبية.

وقالت الوزارة: إن من بين الضحايا نساء وأطفال، بينما نقلت وكالة رويترز عن اثنين من السكان عبر الهاتف، بأن إطلاق النار الكثيف لم يتوقف منذ 72 ساعة في منطقة قصر بن غشير بجنوب طرابلس، وهي تضم مطار المدينة الدولي الذي دُمر في موجة اشتباكات سابقة في 2014.

واندلع القتال هذا الأسبوع بين جماعات مسلحة متنافسة في جنوب العاصمة، في خرق لهدنة هشة توسطت فيها الأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر أنهت عنفا استمر أربعة أسابيع.

واندلع القتال الأحدث بين قوة حماية طرابلس، المؤلفة من عدة فصائل من طرابلس، وجماعة اللواء السابع، المعروفة أيضا باسم الكانيات، من ترهونة، وهي بلدة تبعد 65 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من طرابلس.

وقالت قوة حماية طرابلس في بيان إنها سيطرت على قصر بن غشير، ونشرت عبر الإنترنت صورا لمقاتلين ملثمين ومركبات مدرعة في شوارع المنطقة، وفق ما نقلت رويترز.

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عشرة قتلى و41 مصابا في مواجهات مسلحة بالعاصمة الليبية

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