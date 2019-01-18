مسؤول أممي ينجو من حادثة إطلاق نار في الحديْدة باليمن

رام الله - دنيا الوطننجا رئيس فريق الأمم المتحدة، باتريك كمارت، المكلّف بمراقبة اتفاق لوقف إطلاق النار في مدينة الحديدة الساحلية باليمن، بعد أن أصابت رصاصة سيارة مدرعة في قافلته، وفق ما ذكرت المنظمة الدولية.ونقلت وكالة رويترز تصريحات عن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: إن كمارت كان يغادر مع فريقه اجتماعا مع ممثلي الحكومة اليمنية عندما وقع الحادث.وأضاف للصحفيين في نيويورك: "بينما كانوا يغادرون تعرضت عربة مدرعة تحمل علامة الأمم المتحدة لإطلاق النار من أسلحة صغيرة. عاد الفريق إلى القاعدة دون حدوث أي واقعة أخرى. لا نملك معلومات عن مصدر النيران"، مضيفا أن كمارت دعا الأطراف المتحاربة إلى الهدوء وتعزيز وقف إطلاق النار في الحديدة.وتابع دوجاريك قائلا: "كل الأطراف في اليمن تتحمل مسؤولية سلامة جميع أفراد الأمم المتحدة".وتبادلت حركة الحوثي التي تسيطر على الحديدة، والتحالف بقيادة السعودية الاتهام بفتح النار على قافلة كمارت.