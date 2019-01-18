مطالِبة برحيل البشير.. مقتل شخصين في احتجاجات بالخرطوم

رام الله - دنيا الوطنقالت لجنة أطباء السودان المركزية: إن شخصيْن قتلا، في مواجهات بين قوات الأمن السودانية ومحتجين مع خروج آلاف المواطنين إلى شوارع الخرطوم، للمطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير.وأفاد نشطاء بإصابة تسعة متظاهرين على الأقل خلال المواجهات، فيما اعتقل الأمن السوداني العديد من الأفراد، وفق ما نقل موقع (بي بي سي).وقالت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان: إن "طفلا أصيب بطلق مباشر في رأسه أما الشخص الآخر فقد توفي متأثرا بجراحه بعد أن أصيب بطلق ناري في صدره".وأضافت أن "عدد الجرحى وصل إلى تسعة أشخاص من بينهم إصابات حرجة، وأشارت إلى أن معظم الإصابات كانت بطلق ناري".وكانت قوات الأمن قد أطلقت أمس الخميس قنابل الغاز لمواجهة المحتجين الذين شاركوا في مسيرة في العاصمة الخرطوم تحركت صوب القصر الرئاسي.وهتف المتظاهرون مطالبين باستقالة البشير، فيما تدخلت قوات مكافحة الشغب بسرعة لتفريق المحتجين، الذين رفعوا شعارات "حرية، سلام، عدل".وكانت قوات الأمن قد انتشرت بأعداد كبيرة في العاصمة بعد تهديد المتظاهرين بالسير إلى القصر الرئاسي، واصطفت مركبات عسكرية محملة بأسلحة آلية خارج القصر.ودعا المتظاهرون إلى احتجاجات متزامنة في 11 مدينة سودانية، من بينها عطبرة، وهي مدينة زراعية تقع في شرق البلاد، وهي التي خرج فيها المتظاهرون أول مرة في 19 كانون الأول/ديسمبر للاحتجاج على قرار الحكومة رفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف.