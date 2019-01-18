صور: دمار واسع يخلفه الاحتلال إثر تفجير منزل عائلة الأسير جبارين في يطا

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجرت اليوم الجمعة، منزل عائلة الجبارين.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر أمنية ومحلية، أن قوات الاحتلال معززة بوحدة هندسة المتفجرات وجرافة عسكرية وحفار "باجر"، اقتحمت منطقة الحيلة في بلدة يطا جنوب الخليل، وأغلقت الطرق والمفارق الرئيسية المؤدية للمنطقة، وأعلنتها منطقة عسكرية مغلقة.



وأفاد منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب جبور، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منزل عائلة الأسير جبارين، وأخرجت القاطنين في المنزل المكون من طابقين إلى العراء بالبرد القارس، وشرعت بعمل ثقوب في الدور الثاني للمنزل، وزراعة المواد المتفجرة ودمرت هذا الدور الذي يأوي 12 فردا من العائلة.



يذكر أن الأسير جبارين (16 عاما)، معتقل لدى قوات الاحتلال منذ أربعة أشهر، بعد إصابته برصاص الاحتلال في قدمه ويده.



وتدعي قوات الاحتلال ان الاسير جبارين، قتل مستوطنا وأصاب آخر على مفرق (عصيون) الاستيطاني شمال الخليل.



وكان الاحتلال قد أفرج عن شقيق الأسير جبارين، ايهاب (15 عاما) بالأمس، بعد اعتقاله على معبر شمعه جنوب الخليل قبل شهور.





رام الله - دنيا الوطنخلّفت عملية الهدم التي نفذتها قوات الاحتلال لمنزل الأسير الجريح، خليل يوسف الجبارين في بلدة يطا جنوب الخليل، دمارا واسعا.